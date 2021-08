Partagez un moment convivial en ouverture de la Saison musicale Espace jean-vilar, 11 septembre 2021, Amilly.

Espace jean-vilar, le samedi 11 septembre à 09:00

Le 11 septembre, les associations musicales amilloises et les lauréats du Prix du jury de l’académie de musique baroque vous convient à un moment de partage et à un concert gratuit. L’ouverture de la Saison musicale amilloise est un moment très attendu des mélomanes et de tout amateur de découverte musicale. Marquée par le répertoire baroque et inspirée par de nombreuses influences, la Saison musicale de la Ville d’Amilly se déploie de septembre à mai au fil de concerts produits par des artistes d’audience internationale, dans un cadre acoustique de grande qualité. Avant le tout premier concert du 19 septembre [(Plus d’informations en cliquant ici)](https://www.amilly.com/ville-des-arts/vie-culturelle/saison-musicale-2021-2022/le-consort-19092021) , la Saison 2021-2022 sera officiellement lancée le 11 septembre lors d’un après-midi convivial et gratuit à l’Espace Jean-Vilar, qui réunira des associations musicales amilloises autour des deux lauréats du Prix du jury de l’académie de musique baroque, qui s’est déroulée du 5 au 10 juillet au domaine de la Pailleterie, sous l’égide des Folies Françoises. **Le programme** 9h00 : ouverture de la billetterie de la Saison musicale (de 9h à 12h et de 14h à 18h le 11/09) 15h30 : Forum des associations musicales d’Amilly – stands et interventions musicales Musique au Loing (chorale) Le Vlad (violons d’Amilly) A night in Gâtinais (jazz) Tutte voci (techniques vocales) 17h00 : Les jeunes artistes de l’académie de musique baroque présentent au jeune public leurs instruments, violon et clavecin. 18h30 : concert gratuit des deux lauréats du Prix du jury de l’académie de musique baroque, le claveciniste Simon Kalinowski et le violoniste Jacob Ventura. Entrée libre et gratuite, dans le respect des consignes sanitaires qui seront alors en vigueur. Espace Jean-Vilar (fermé jusqu’au 31 août – pré-réservation possible des concerts de la Saison par courrier) 264, rue de la Mère-Dieu 45200 Amilly Tél. : 02 38 85 81 96 [ejv@amilly45.fr](mailto:ejv@amilly45.fr)

