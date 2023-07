Partagez un concert à table intimiste avec Claire Diterzi et de drôles d’instruments Le CENTQUATRE – PARIS Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Partagez un concert à table intimiste avec Claire Diterzi et de drôles d’instruments Le CENTQUATRE – PARIS Paris, 20 octobre 2023, Paris. Le dimanche 21 avril 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 20 avril 2024

de 20h00 à 21h00

Le samedi 20 avril 2024

de 18h00 à 19h00

Le dimanche 25 février 2024

de 16h00 à 17h00

Le samedi 24 février 2024

de 20h00 à 21h00

Le samedi 24 février 2024

de 18h00 à 19h00

Le samedi 23 décembre 2023

de 18h00 à 19h00

Le samedi 23 décembre 2023

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 22 décembre 2023

de 20h00 à 21h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 18h00 à 19h00

Le samedi 21 octobre 2023

de 16h00 à 17h00

Le vendredi 20 octobre 2023

de 20h00 à 21h00

Partageant une grande appétence pour les expériences originales, la chanteuse Claire Diterzi et ses partenaires de jeu musical – Stéphane Garin ou Lou Renaud-Bailly – mijotent un très singulier Concert à table, pimenté de multiples surprises sonores. Assise à une table, sous un éclairage tamisé, Claire Diterzi chante, lit, joue de la guitare ou d'autres instruments. Face à elle, le musicien Stéphane Garin ou la musicienne Lou Renaud-Bailly (en alternance) jongle entre ustensiles de cuisine, objets du quotidien et instruments de musique avec une dextérité à la fois minutieuse et facétieuse. Ainsi drôlement accommodés en binôme, des morceaux de choix du répertoire de l'autrice-compositrice-interprète exhalent des saveurs inédites. Toujours en quête d'airs libres, Claire Diterzi cherche ici à révéler la quintessence de ses chansons, au plus près du public, installé autour de la table. « Dans ce duo, je donne à voir et entendre ma musique de la manière la plus simple et dépouillée pour toucher les gens sans artifices », explique-t-elle. Cerise sur le gâteau : le spectacle peut se déguster tous les deux mois pendant toute la saison 2023-2024.

