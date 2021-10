Violay Violay Loire, Violay Partagez l’expérience d’un chef Violay Violay Catégories d’évènement: Loire

Partagez l’expérience d’un chef Violay, 21 octobre 2021, Violay. Partagez l’expérience d’un chef 2021-10-21 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-21 RDV devant le restaurant Loic Picamal – Réservation obligatoire 8 rue du Boussuivre

Violay Loire Violay EUR 64 64 Loic Picamal relève le défi avec vous de réaliser un menu gastronomique à 3 plats : le poisson en sera cette année la composante (tartare de bar, et ses légumes d’automne anciens) avec une surprise pour le dessert … visites@forez-est.com +33 4 77 28 67 70 https://www.visites-forez-est.com/ dernière mise à jour : 2021-09-21 par Office de Tourisme Forez Est

Lieu Violay
Adresse RDV devant le restaurant Loic Picamal - Réservation obligatoire 8 rue du Boussuivre
Ville Violay