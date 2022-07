Partager la vie du berger Arette Arette Catégories d’évènement: Arette

Pyrénées-Atlantiques

Partager la vie du berger Arette, 21 juillet 2022, Arette. Partager la vie du berger

Cabane de l’Arlas Arette Pyrénées-Atlantiques

2022-07-21 09:00:00 – 2022-07-21 15:00:00 Arette

Pyrénées-Atlantiques Arette EUR Découverte du métier de berger, visite de l a cabane, t raite, fabrication du fromage et repas

du berger sur réservation. Découverte du métier de berger, visite de l a cabane, t raite, fabrication du fromage et repas

du berger sur réservation. +33 6 26 61 09 81 Découverte du métier de berger, visite de l a cabane, t raite, fabrication du fromage et repas

du berger sur réservation. @Abaco Digital

Arette

dernière mise à jour : 2022-07-03 par

Détails Catégories d’évènement: Arette, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Arette Adresse Cabane de l'Arlas Arette Pyrénées-Atlantiques Ville Arette lieuville Arette Departement Pyrénées-Atlantiques

Arette Arette Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arette/

Partager la vie du berger Arette 2022-07-21 was last modified: by Partager la vie du berger Arette Arette 21 juillet 2022 Cabane de l'Arlas Arette Pyrénées-Atlantiques

Arette Pyrénées-Atlantiques