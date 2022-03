« Partager la langue, la montagne et les idées » Témoignages d’outre-Alpes : livres et auteurs de l’Espace Mont-Blanc. Salle Maria Ida Viglino,Palais régional,Aoste Gressoney-Saint-Jean Catégorie d’évènement: Gressoney-Saint-Jean

Salle Maria Ida Viglino, Palais régional, Aoste, le vendredi 18 mars à 18:00

Hervé Gaymard Président de la Savoie, François Garde écrivain, créateur du Salon International du livre de montagne de Passy et Fabrice Gabriel, directeur de la FACIM (Fondation pour l’action culturelle internationale en Montagne), se confrontent sur différents thèmes : l’importance des livres pour la compréhension du monde, la mobilité de la langue, la nécessité des échanges transfrontaliers pour la valorisation de la culture alpine. Activité organisée en collaboration avec l’Association Montagne en pages et la Ville de Passy. Dans le cadre de la Saison culturelle 2021-2022

Réservation souhaitée : saison@regione.vda.it

