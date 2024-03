Partager des rencontres Journées Européennes des Métiers d’Arts Bellême, jeudi 4 avril 2024.

Partager des rencontres Journées Européennes des Métiers d’Arts Bellême Orne

Vendredi

Après 20 ans d’enseignement au Lycée Supérieure des Arts Appliquées Duperré à Paris, Diana Brennan participe à ces JEMA en ouvrant son atelier au public dans l’Orne à Bellême.

Elle travaille la maille depuis de nombreuses années.

Diana est fascinée par la lumière qui réagit à travers ses créations.

Détourner les machines à tricoter lui permet d’y travailler des fils métalliques, le lin et du nylon.

Elle est aussi à l’aise avec des grands formats de ses « robes de lune » qu’avec de petites œuvres, comme autant de regards portés sur les détails des fils entremêlés.

Son travail a été montré en France, en Europe, aux États Unis et en Australie. Depuis toujours elle aime collaborer avec d’autres artistes de disciplines et sensibilités différentes. Elle présentera une partie de ces collaborations avec les designers, quelques œuvres récentes qui ont été exposées dans la région de Normandie et des recherches techniques qui précèdent toujours la réalisation des œuvres.(Studio BrichetZeigler, Vanessa Mitrani pour D’Days à Pantin, Florence Bost, pour l’exposition Entre les Fils à Alençon, et quelques pièces qui étaient présentée dans l’installation personnelle : Après le Feu à Sées).

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 10:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

112 Avenue Roger Martin du Gard

Bellême 61130 Orne Normandie diana.brennan93@gmail.com

