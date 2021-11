Partageons sur le devenir du Quartier du Fay Yvetot, 28 novembre 2021, Yvetot.

Partageons sur le devenir du Quartier du Fay Yvetot

2021-11-28 14:30:00 14:30:00 – 2021-11-28 17:30:00 17:30:00

Yvetot 76190

La Ville d’Yvetot mène, en partenariat avec le Parc naturel régional des Boucles de la Seine Normande et la Communauté de Communes Yvetot Normandie (CCYN), une réflexion sur l’évolution du quartier du Fay, en associant les acteurs de terrain et les habitants. Avec son manoir du XVIe siècle classé monument historique et son parc paysager, le quartier du Fay est un quartier résidentiel historique d’Yvetot, qui s’est largement développé depuis quelques années.

Comment mettre en place des actions concrètes et opérationnelles visant à préserver ses caractéristiques et améliorer le cadre de vie ? Comment aider les habitants dans la gestion des éléments arborés ? Un diagnostic est en cours de réalisation et des pistes d’actions sont en cours de définition. Le Parc, la Ville et la Communauté de Communes souhaitent partager collectivement le diagnostic sur les atouts du quartier du Fay, mais également sur les menaces et dysfonctionnements constatés.

Trois techniciens du Parc : Astrid Bigault-Dam, urbaniste, Aurélie Lasnier, paysagiste et Samuel Cissey, technicien arbres et haies, et Marie-Alice Guilbert, responsable urbanisme et mobilités à la CCYN, vous proposent une balade d’environ 3 km dans ce quartier et présenteront au fil des arrêts les premières réflexions et actions envisagées. Votre avis, vos ressentis, vos difficultés rencontrées, notamment dans la gestion du patrimoine arboré nous intéressent. Nous pourrons en discuter à cette occasion.

Ce Rendez-vous du Parc s’adresse prioritairement aux habitants du quartier du Fay, à Yvetot, mais aussi aux personnes pour qui ce quartier est un lieu de promenade.

+33 2 35 37 23 16 https://www.pnr-seine-normande.com/

Yvetot

