Partageons nos lectures Librairie l’écritoire Semur-en-Auxois Catégories d’Évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

Partageons nos lectures Librairie l’écritoire, 9 mars 2023, Semur-en-Auxois . Partageons nos lectures 30 Place Notre-Dame Librairie l’écritoire Semur-en-Auxois Côte-dOr Librairie l’écritoire 30 Place Notre-Dame

2023-03-09 – 2023-03-09

Librairie l’écritoire 30 Place Notre-Dame

Semur-en-Auxois

Côte-dOr EUR 0 0 L’Écritoire et Les Mots Parleurs vous invitent à « partager vos lectures ». Pour ce prochain rendez-vous, nous vous proposons de venir frissonner avec nous et évoquer les livres qui abordent…brrrrr… « la peur »…

Ouvert à tous, vins fins, liqueurs. librairie.ecritoire@wanadoo.fr +33 3 80 97 05 09 http://www.librairie-ecritoire.fr/ Librairie l’écritoire 30 Place Notre-Dame Semur-en-Auxois

dernière mise à jour : 2023-01-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Semur-en-Auxois Côte-dOr Librairie l'écritoire 30 Place Notre-Dame Ville Semur-en-Auxois Departement Côte-dOr Lieu Ville Librairie l'écritoire 30 Place Notre-Dame Semur-en-Auxois

Partageons nos lectures Librairie l’écritoire 2023-03-09 was last modified: by Partageons nos lectures Librairie l’écritoire Semur-en-Auxois 9 mars 2023 30 Place Notre-Dame Librairie l'écritoire Semur-en-Auxois Côte-d'Or Côte-d'Or Librairie L'écritoire Semur-en-Auxois

Semur-en-Auxois Côte-dOr