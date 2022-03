Partageons la ville Place du Martroi, 26 mars 2022, Orléans.

La mairie d’Orléans organise le samedi 26 et le dimanche 27 mars, au Campo Santo et sur la place du Martroi, « Partageons la ville, Unissons nos différences ». Un grand évènement festif et associatif autour du handicap. Ce sera collectif, convivial et festif. Le samedi 26 et dimanche 27 mars, la Ville d’Orléans invite tous les Orléanais et les habitants de la Métropole à se retrouver à « Partageons la Ville, Unissons nos différences » pour deux jours de manifestations autour du handicap, au Campo Santo et sur la place du Martroi. « Cet événement se veut celui du partage et de la découverte dans un esprit de fête et joyeux, souligne Régine Bréant, maire adjointe en charge des Solidarités, de la Famille et de la Prévention sociale. L’ objectif est de lever les barrières, de changer de regard sur le handicap quel qu’il soit, avec la présentation par les associations elle-même de leurs missions, de leurs activités, de leurs savoir-faire et de leurs incroyables richesses, loin de toute vision misérabiliste. » Les services de la Ville – en particulier la Direction des sports – ont mobilisé leur énergie pour l’organisation de ce rendez-vous unique, porté par le Centre communal d’action sociale via la commission accessibilité de la Ville d’Orléans. [Plus d’informations](https://www.orleans-metropole.fr/actualites/detail/partageons-la-ville-tous-ensemble)

