Partage Tes Livres ADIFLOR, 5 mars 2021-5 mars 2021, Paris.

Partage Tes Livres

du vendredi 5 mars au samedi 20 mars à ADIFLOR

Chaque année se tient la Semaine de la langue française et de la Francophonie en mars. Elle permet à tous de célébrer la langue française en lui manifestant son affection et en célébrant sa richesse. Cet évènement est important pour notre langue mais c’est aussi et surtout un moment de partage et d’échange pour l’ensemble des francophones.

Donner vos livres permet de transmettre des connaissances, une idée, un plaisir, un moment qui vous a touché. C’est dans ce contexte que nous proposons à l’ensemble de la communauté ADIFLOR de participer à notre action Partage tes livres qui s’étend du 5 au 20 mars 2021.

Pour participer, il vous suffit de scanner le QR code et de suivre les indications. Nous vous attendons nombreux et nous vous remercions par avance !

ADIFLOR 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris Paris Paris 17e Arrondissement



