ENS Paris-Saclay, le lundi 31 janvier 2022 à 08:00

Ce projet vise à attirer la curiosité du grand public sur la vie des scientifiques et des laboratoires et montrer la science telle qu’on ne la voit pas dans les médias, telle qu’on ne la présente pas dans les journaux scientifiques, en dévoilant son côté artistique à travers les regards d’étudiants scientifiques passionnées par leurs disciplines. Le projet se déroule en deux étapes; un concours photo ouvert aux étudiant.e.s et chercheurs.euses de l’ENS et de l’ensemble de l’Université Paris-Saclay. Les participant.e.s devront prendre des clichés dans le laboratoire de leur choix dans les établissements cités. L’idée est que chaque personne puisse partager à travers la photo sa vision de la science, la beauté qu’elle voit dans la discipline qu’elle souhaite. Ainsi le grand public pourra découvrir une discipline, une science, un laboratoire, des scientifiques, des détails du monde scientifique à travers l’œil du photographe. Seul le contenu de la photo sera jugé, les participants sont libres de photographier avec n’importe quel outil. Les photos selectionnée seront exposées dans de nombreux établissements (ENS, Université Paris-Saclay et Université de Paris). Chaque photo sera accompagnée d’une légende, le/la participant.e est libre d’y inscrire ce qu’il/elle souhaite, afin de faire davantage parler la photo au public. Ce projet permet à la fois de vulgariser la science et de changer le regard que porte le grand public sur la science et la recherche en déconstruisant la vision extra-scolaire, rigide de la science grâce à l’art et la passion des participant.e.s. Nous sommes convaincu.e.s de l’importance d’allier art et science afin de diffuser des savoirs scientifiques et de communiquer sur l’univers de la recherche. DATE LIMITE POUR PARTICIPER : 31 janvier 2022 !

Ouvert à tous les étudiant·es, chercheurs et chercheuses de l’Université Paris-Saclay

Projet étudiant qui s’inscrit dans un contexte de médiation scientifique afin d’attirer le regard du grand public sur la science et la recherche à l’Université Paris-Saclay, à travers l’art.

ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon Essonne



2022-01-31T08:00:00 2022-01-31T20:00:00