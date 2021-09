Bergerac Bergerac Bergerac, Dordogne Partage ta musique Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

Partage ta musique Bergerac, 29 septembre 2021, Bergerac. Partage ta musique 2021-09-29 18:00:00 – 2021-09-29 Quai Salvette Port de Bergerac

Dans le cadre des « Quartiers d'été » le collège Henri IV organise un concert avec plus de 40 musiciens le mercredi 29 septembre sur la grande scène du Port de Bergerac. Du Flamenco, des chants lyriques de la Soul en passant par la musique classique ou le blues, 10 collégiens et 15 lycéens vont se succéder sur la scène des Estivales et ainsi composer les 15 plateaux qui seront proposés au public. Rendez-vous à partir de 18h sur le Port de Bergerac, l'entrée est gratuite.
+33 5 53 74 66 66
Ville de Bergerac
dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Quai Salvette Port de Bergerac Ville Bergerac lieuville 44.85024#0.48172