Partage musical gratuit avec Canticum Novum Espace jean-vilar, 26 février 2022, Amilly.

Partage musical gratuit avec Canticum Novum

Espace jean-vilar, le samedi 26 février à 16:00

En redécouvrant et interprétant des répertoires de musique ancienne, Canticum Novum tisse des liens entre la musique d’Europe occidentale et le répertoire du bassin méditerranéen. Au-delà des activités de concert, les musiciens de Canticum Novum ont à cœur de transmettre leur répertoire. L’ensemble conduit ainsi depuis plus de 15 ans un important travail de médiation culturelle. Investi dans le partage des cultures, des patrimoines sonores et musicaux, et rompu à la pratique artistique collective, l’ensemble proposera, en avant-goût de son concert du 27 février, un moment d’échange avec le public. Lors de cette rencontre gratuite et ouverte à tous les publics, les musiciens présenteront leurs instruments anciens issus du bassin méditerranéen, et joueront dans un esprit de partage propice à la découverte. Samedi 26 février dès 16 h à l’Espace Jean-Vilar. Entrée gratuite sans réservation, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. **Rencontre organisée conjointement par la Ville d’Amilly et l’Agglomération Montargoise**

Partage musical gratuit avec Canticum Novum

Espace jean-vilar 264 Rue de la Mère Dieu 45200 Amilly Amilly Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-26T16:00:00 2022-02-26T18:00:00