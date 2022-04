Partage musical / Fête de la musique Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Partage musical / Fête de la musique Orthez, 21 juin 2022, Orthez.

2022-06-21 – 2022-06-21

Orthez Pyrénées-Atlantiques EUR 0 Les choristes de l’ensemble vocal “Accroche Coeur” d’Orthez invitent la chorale “Les fleurs bleues” d’Anglet pour un partage musical autour d’un répertoire varié.

