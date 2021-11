Lille Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille, Nord Partage ma table ! Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. Lille Catégories d’évènement: Lille

le dimanche 14 novembre à 12:00

Invitez un.e étudiant.e international.e à venir cuisiner et partager un repas dominical chez vous ! Ces instants de partage chez l’habitant permettront de créer de beaux moments de solidarité et d’hospitalité qui permettront à chacun de tisser des liens.

Gratuit – sur inscription

Dans le cadre de l’International Student Week du 18 au 25 novembre 2021, l’Université de Lille organise l’événement “Partage ma table !” le dimanche 14 novembre. Hôtel de Ville de Lille place Augustin Laurent. place Augustin Laurent Lille Lille-Centre Nord

2021-11-14T12:00:00 2021-11-14T14:00:00

