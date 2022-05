Partage la Vibz #7

Partage la Vibz #7, 14 mai 2022, . Partage la Vibz #7

2022-05-14 20:00:00 – 2022-05-14 01:00:00 Après le succès de la dernière soirée au Pixie , nous avons le plaisir de vous réinviter pour l’édition “Partage la Vibz #7”, le samedi 14 Mai de 20h à 1h !

Le but est de partager un max de bonne humeur et de faire perdurer la culture reggae dans le Trégor.

