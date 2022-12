Partage d’expérience sur une démarche concrète en 10 engagements Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Vailly-sur-Sauldre Catégories d’évènement: Cher

2023-03-27

Cher Vailly-sur-Sauldre Continuons avec le tourisme positif!

Après la thématique Environnement et Biodiversité, venez profiter d’une expérience réussie, celle de Loïc Ribeiro, Etablissement Le Cerf à Vailly-sur-Sauldre.

Sur place, il vous présentera sa démarche concrète en 10 engagements.

Plus d'informations pratiques à venir (horaires)

