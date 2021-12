Fontenay-le-Fleury Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury, Yvelines Partage de lectures Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury Catégories d’évènement: Fontenay-le-Fleury

Yvelines

Partage de lectures Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury, 22 janvier 2022, Fontenay-le-Fleury. Partage de lectures

Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury, le samedi 22 janvier 2022 à 10:30

Bouquineur insatiable ou lecteur occasionnel… Ce rendez-vous est pour vous ! Pour ces Nuits de la lecture, bibliothécaires et libraires vous parlent ensemble de leurs dernières lectures et vous invitent à partager les vôtres. En partenariat avec la librairie JMS. Sur inscription.

Sur inscription. Passe sanitaire

Bibliothécaires et libraires vous parlent ensemble de leurs dernières lectures et vous invitent à partager les vôtres. En partenariat avec la librairie JMS. Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T10:30:00 2022-01-22T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fontenay-le-Fleury, Yvelines Autres Lieu Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury Adresse Place du 8 mai 1945 78330 Fontenay-le-Fleury Ville Fontenay-le-Fleury lieuville Bibliothèque municipale de Fontenay-le-Fleury Fontenay-le-Fleury