Munster Munster Haut-Rhin, Munster Partage de la soupe au Munster Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Partage de la soupe au Munster Munster, 20 novembre 2021, Munster. Partage de la soupe au Munster 2021-11-20 – 2021-11-20

Munster Haut-Rhin Partage de la soupe au Munster préparée par la confrérie St Grégoire du Taste Fromage de Munster. Offert par la confrérie St Grégoire du Taste-Fromage d’après la recette d’Emile Jung. Partage de la soupe au Munster préparée par la confrérie St Grégoire du Taste Fromage de Munster. dernière mise à jour : 2021-01-01 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville 48.04084#7.13701