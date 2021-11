Prats-de-Mollo-la-Preste Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales Partage de coups de cœur Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste Catégories d’évènement: Prats-de-Mollo-la-Preste

Pyrénées-Orientales

Partage de coups de cœur Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste, 21 janvier 2022, Prats-de-Mollo-la-Preste. Partage de coups de cœur

Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste, le vendredi 21 janvier 2022 à 18:00

Le temps d’une soirée, n’hésitez pas à venir partager vos coup de coeur sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! » . Moment d’échange et de partage en toute convivialité. Partage de coup de cœur sur le thème « Aimons toujours ! Aimons encore ! » Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste 15 rue du faubourg 66230 Prats-de-Mollo- la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-21T18:00:00 2022-01-21T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Prats-de-Mollo-la-Preste, Pyrénées-Orientales Autres Lieu Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste Adresse 15 rue du faubourg 66230 Prats-de-Mollo- la-Preste Ville Prats-de-Mollo-la-Preste lieuville Médiathèque Intercommunale de Prats-de-Mollo- la-Preste Prats-de-Mollo-la-Preste