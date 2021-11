Devecey Médiathèque George Sand Devecey, Doubs Partage de coups de cœur Médiathèque George Sand Devecey Catégories d’évènement: Devecey

Aimons, Aimez, amours des livres, des gens, paroles et lettres d’amour, coup de foudre etc… Le verbe aimer décliné sous autant de formes et de toutes les manières que vous choisirez à la médiathèque de Devecey. Nous exprimerons chacun notre tour notre vision de l’amour, agrémentée par un court texte qui aura eu notre préférence en 2020/2021. Nous pourrons également faire des patisseries en lien avec le thème de la soirée.

30 places maxi ; apporter coussins

