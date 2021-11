Partage de contes et nouvelles Médiathèque de Bonifacio, 22 janvier 2022, Bonifacio.

Médiathèque de Bonifacio, le samedi 22 janvier 2022 à 18:00

À tout âge, et depuis la nuit des temps, nous aimons écouter les conteurs nous raconter des histoires. À notre tour, lorsque l’occasion se présente, nous racontons des histoires à ceux que nous aimons : nos enfants, nos amis, nos voisins, nos parents et grand-parents. Nous allons faire place à cette magie de l’histoire transmise le temps d’une soirée .. celle de la Nuit de la lecture 2022 « Aimons toujours, Aimons encore ». Des recueils de contes et nouvelles seront recommandés par la médiathèque de Bonifacio et par les animatrices de Kimamori*. Chacun pourra y puiser de l’inspiration en vue de la soirée. Nous nous réunirons le 22 janvier 2021 à 18h pour faire connaître aux autres une histoire qui nous a particulièrement marquée, extraite d’un recueil. Les animatrices ouvriront la séance en partageant contes et nouvelles. Les participants seront invités à leur tour à en faire de même : raconter une histoire de leur choix (s’ils le souhaitent). Soirée Tout Public – chacun pourra s’y joindre, avec ou sans histoires à partager. * Angela Nicolaï, enseignante de métier, comédienne de théâtre et nouvelliste. Edwige Biancarelli, enseignante de formation et de métier, danseuse contemporaine, chorégraphe et nouvelliste. Yassi Nasseri, fondatrice du site internet et du bimensuel Kimamori. Elle a exercé les métiers de traductrice, institutrice et formatrice FLE.

