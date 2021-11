Saint-Ouen Médiathèque de Saint-Ouen Loir-et-Cher, Saint-Ouen Partage autour de nos lectures coup de coeur Médiathèque de Saint-Ouen Saint-Ouen Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

La médiathèque vous invite à partager le plaisir de lire. Venez présenter un livre que vous avez aimé ou tout simplement découvrir ceux des autres.Un moment d’échange et de partage très convivial. Médiathèque de Saint-Ouen 17 bis rue Maryse Bastié 41100 Saint-Ouen Saint-Ouen Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T18:00:00 2022-01-22T19:15:00

