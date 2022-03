Part-Dieu, chant de gare – un spectacle en itinérance & gratuit Mairie Annexe du 14e Paris Catégories d’évènement: île de France

Part-Dieu, chant de gare – un spectacle gratuit en itinérance dans le XIVe et XIIIe ! Suite à la répression des manifestations de 2011 contre l’élection de Joseph Kabila en République démocratique du Congo, Théodore, seize ans et demi, est contraint de fuir son pays avec son frère mais il se retrouve seul, un jour de juillet 2011, en gare de Lyon Part-Dieu. À partir de ce témoignage, le texte de Julie Rossello-Rochet retrace le parcours de ce mineur isolé, cadencé par la débrouille, une administration kafkaïenne et des rencontres, bonnes ou mauvaises. Dans une forme ludique et collective, les quatre interprètes incarnent Théodore tour à tour et transforment le plateau nu en virevoltant d’une situation à l’autre. Les rôles s’échangent, les personnages volent de corps en corps, de mots en mots. Avec leur seule parole et la fabuleuse énergie physique qu’ils déploient, ils donnent corps à une manifestation, un avion, un commissariat, un hôpital, une prison… Une traversée douce-amère, portée par une écriture percutante et sensible. GRATUIT – Spectacle en itinérance Mardi 15 mars 2022 – 20h : Mairie Annexe du 14e, 26 rue Mouton-Duvernet, 75014 Paris mercredi 16 mars 2022- 19h Bibliothèque Benoîte Groult, 25 rue du commandant René Mouchotte, 75014 Paris jeudi 17 mars 2022 – 19h Centre Paris Anim’ Noguez, 5 avenue de la Porte de Vances, 75014 Paris samedi 19 mars 2022 – 14h Centre Paris Anim’ Sangnier, 20 avenue Marc Sangnier, 75014 Paris samedi 19 mars 2022 – 20h Centre Paris Anim’ Dunois, 61 rue Dunois, 75013 Paris Texte Julie Rossello-Rochet

Mise en scène Julie Guichard

Avec Ewen Crovella, Maxime Mansion, Antoine Amblard et Nelly Pulicani Cie Le Grand Nulle Part

Lumière SébastienMarc

Scénographie Camille Allain-Dulondel

Administratrice de production Julie Lapalus

Production Le Grand Nulle Part

Spectacle commandé par le Festival En Acte(s) en Mars 2017 et créé dans son intégralité le 3 décembre 2017 avec le soutien du NTH8 à Lyon.

Contact : 0145454977 billetterie@theatre14.fr https://theatre14.fr/index.php/programmation-2021-2022/part-dieu-chant-de-gare-2022 https://www.facebook.com/events/1015987585669310/1015987592335976/?ref=newsfeed https://twitter.com/theatre_14

