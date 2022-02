Part-Dieu, chant de gare Bibliothèque Benoîte Groult, 16 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le mercredi 16 mars 2022

de 19h00 à 20h15

gratuit

La bibliothèque Benoîte Groult est heureuse d'accueillir la représentation du texte de Julie Rossello-Roche, mis en scène par Julie Guichard. Interprétée par Ewen Crovella, Maxime Mansion et Antoine Amblard, Nelly Pulicani, cette pièce, qui a déjà été plusieurs fois récompensée, est inspirée d'un témoignage vécu. Elle raconte, sans jamais s'appesantir, oscillant entre douceur et humour amer, le parcours de Théo, jeune contraint de fuir son pays.

À 16 ans et demi, Theodor est contraint de fuir son pays, la République Démocratique du Congo. Il perd rapidement la trace de sa famille, pour se retrouver, seul, en gare de Lyon Part-Dieu, un soir de juillet 2011. Sur le sol français, Theodor est un mineur isolé étranger. Sans statut juridique, il va découvrir une administration kafkaïenne, qui donne et qui reprend. Part-Dieu, chant de gare, pièce inspirée d’un témoignage vécu, raconte le parcours de ce jeune homme, sans jamais s’appesantir, oscillant entre douceur et humour amer.

Bibliothèque Benoîte Groult 25 Rue du Commandant René Mouchotte Paris 75014

Contact : 01 43 22 42 18 bibliotheque.benoite-groult@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-benoite-groult-19532 https://www.facebook.com/BibliothequeBenoiteGroult/

