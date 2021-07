Niort Niort Deux-Sèvres, Niort « Pars-cours vers la mer… » : un cheminement artistique le long de la Sèvre niortaise Niort Niort Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Niort

« Pars-cours vers la mer… » : un cheminement artistique le long de la Sèvre niortaise Niort, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Niort. « Pars-cours vers la mer… » : un cheminement artistique le long de la Sèvre niortaise 2021-07-11 – 2021-07-11 Rue de la Chamoiserie Port Boinot

1ère édition d'une trilogie proposée jusqu'en 2023 par l'association niortaise « La Rousse ». Installations land-art et spectacles (musique, théâtre, cirque) de Port Boinot à la Roussille, sur le chemin de halage de la rive droite, sur 6,5 km de la Sèvre Niortaise. Du 11 juillet au 29 août, tous les dimanches d'été, un temps phare mettant en valeur une des sept oeuvres installées en bordure ou sur le fleuve. Un arboretum géant avec 20 premiers arbres sur le trajet flanqués de cartels décoratifs. A terme, un parcours pérenne de jeux ludo-sportifs en bois. Final nocturne le 29 août, à l'écluse de la Roussille.
+33 6 60 95 76 29

