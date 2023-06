Fête de la musique à Contamine Parrvis de l’église de Contamine-sur-Arve Contamine-sur-Arve Contamine-sur-Arve Catégories d’Évènement: Contamine-sur-Arve

Haute-Savoie Fête de la musique à Contamine Parrvis de l’église de Contamine-sur-Arve Contamine-sur-Arve, 21 juin 2023, Contamine-sur-Arve. Fête de la musique à Contamine Mercredi 21 juin, 17h30 Parrvis de l’église de Contamine-sur-Arve Ça y est ! L’école de musique de Contamine a l’occasion de créer sa propre manifestation dans le village. Cette année, nous allons faire de la Fête de la Musique NOTRE fête : Donc, le mercredi 21 juin 2023, l’EMDC organise la première édition de la “FÊTE DE LA MUSIQUE” PLACE DE L’ÉGLISE DE CONTAMINE – dès 17h30 et jusqu’à 22h30 Parrvis de l’église de Contamine-sur-Arve Contamine sur Arve Contamine-sur-Arve 74130 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes https://emdcontamine.fr/index.php?article8/fete-de-la-musique-2023 https://www.facebook.com/events/277102561445548?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D;https://www.linkedin.com/events/f-tedelamusique-contamine7070859363149635584/comments/ Au programme: 17h30 – Ouverture de la buvette et de la restauration 17h30 – SCÈNE OUVERTE aux élèves et à TOUS, musique d’ambiance – inscriptions de maintenant Concert des professeurs / élèves avec : Angéline Sanfourche – Étienne Prost – Maarika Jarvi et l’ensemble genevois « Post Tenebras Flûtes » – Kresho Senjaric 21h30 – Concert Rock sur la place – avec les “HEAD CLEANERS” Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

