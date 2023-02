PARROT WORLD LE PARC ANIMALIER IMMERSIF PARROT WORLD, 1 janvier 2023, CRECY LA CHAPELLE.

PARROT WORLD LE PARC ANIMALIER IMMERSIF PARROT WORLD. Un spectacle à la date du 2023-01-01 à 00:00 (2023-01-01 au ). Tarif : 18.0 à 18.0 euros.

Billet valable un an à partir de la date d’achat selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans Parrot World est un parc animalier qui invite à une expérience ludique et pédagogique au plus près des animaux. Pour cette première saison, le parc propose notamment d’explorer l’une des plus grandes volières immersives d’Europe. Les perroquets tels des ambassadeurs de la nature, vous invitent à rencontrer les animaux emblématiques de leurs écosystèmes : jaguars, manchots, loutres géantes, guanacos, nandous, capybaras, coatis…Face à vos yeux émerveillés, les animaux évoluent dans des ambiances paysagères d’Amérique du Sud. Lors de votre visite en totale immersion, vous participerez à des activités ludiques et éducatives organisées par les soigneurs afin d’en apprendre davantage sur ces espèces et leurs modes de vie.Autour de la figure du perroquet, Parrot World souhaite faire découvrir les merveilles de la nature et plus particulièrement celles de l’Amazonie en 2020, poumon vert et plus grande réserve écologique au monde.INFORMATIONS PRATIQUES• Tarif Adulte : à partir de 12 ans• Tarif Enfant : de 3 à 11 ans inclus- Parking- Parc accessible aux PMR – Points de restauration rapide- RestaurantAccès P.M.R. : 01.86.70.06.56 PARROT WORLD

Votre billet est ici

PARROT WORLD CRECY LA CHAPELLE Route de Guérard Seine-et-Marne

Billet valable un an à partir de la date d’achat selon calendrier d’ouverture du site Gratuit pour les moins de 3 ans

Parrot World est un parc animalier qui invite à une expérience ludique et pédagogique au plus près des animaux. Pour cette première saison, le parc propose notamment d’explorer l’une des plus grandes volières immersives d’Europe. Les perroquets tels des ambassadeurs de la nature, vous invitent à rencontrer les animaux emblématiques de leurs écosystèmes : jaguars, manchots, loutres géantes, guanacos, nandous, capybaras, coatis…

Face à vos yeux émerveillés, les animaux évoluent dans des ambiances paysagères d’Amérique du Sud. Lors de votre visite en totale immersion, vous participerez à des activités ludiques et éducatives organisées par les soigneurs afin d’en apprendre davantage sur ces espèces et leurs modes de vie.

Autour de la figure du perroquet, Parrot World souhaite faire découvrir les merveilles de la nature et plus particulièrement celles de l’Amazonie en 2020, poumon vert et plus grande réserve écologique au monde.



INFORMATIONS PRATIQUES



• Tarif Adulte : à partir de 12 ans

• Tarif Enfant : de 3 à 11 ans inclus

– Parking

– Parc accessible aux PMR

– Points de restauration rapide

– Restaurant

Accès P.M.R. : 01.86.70.06.56

.18.0 EUR18.0.

Votre billet est ici