R & Nouvelle année Parrot Anzat-le-Luguet, 1 janvier 2024, Anzat-le-Luguet.

R & Nouvelle année 1 – 6 janvier 2024 Parrot 275

ORGANISATION

o Faire prendre conscience des exigences de la vie en collectivité, et du respect par rapport à soi, au groupe, et au matériel  Le temps de rangement fait partie de l’activité.  Rangement quotidien des chambres.  Rendre fonctionnels les systèmes de rangement. • Le Coucher o Vivre les derniers moments de la journée à son rythme  Le coucher est échelonné entre 21h00 et 22h00 en fonction des veillées, des âges et de la fatigue des enfants.  Veillées calmes tous les 3 ou 4 jours. o Retrouver une sécurité affective, matériel favorisant l’endormissement →Accompagnement au coucher  Présence de l’animateur pour la lecture d’un conte, écouter les histoires de la journée, rassurer certains enfants.  L’animateur reste dans le couloir afin de gérer le bruit. • Le suivi sanitaire  Connaissance de la fiche confidentielle pour des problèmes particuliers  Attention portée sur les régimes alimentaires  Comportement adapté lors des activités  Chacun porte une attention particulière aux enfants  Trousse de secours obligatoire en sortie  Gestion des « petits bobos »  Chaque enfant soigné au cours des sorties sera revu systématiquement par l’AS au retour au centre.

ENVIRONNEMENT

– La découverte de l’environnement de PARROT ; – La pratique d’activités sportives ; – La création artistique et l’expression ; – L’épanouissement de chaque enfant dans une expérience de vie en collectivité. Nous retrouvons dans cette liste, trois des thématiques d’activités importantes proposées lors des « Colos apprenantes ». Nous voyons donc une corrélation tout à fait cohérente entre ce que nous proposons, et le dispositif mis en place. Pour ce qu’il s’agit du détail de ses activités : – La découverte de l’environnement : au cœur d’une nature préservée, dès 1270 m d’altitude, le plateau du Cézallier nous ouvre ses portes, et nous permet d’observer un environnement prêt à nous offrir tout ce qu’il a de simple et beau : Forêts, Ruisseaux, Cascades, tout cela sur les reliefs volcanique de la région. L’approche de ces espaces, ainsi que leur conservation est un point central à nos séjours. Afin de permettre aux enfants d’appréhender de la meilleure des façons l’environnement qui nous entoure, nous proposons diverses balades, aussi bien de jour qu’après le couché du soleil. Une sensibilisation est prévue, afin de faire comprendre à quel point ce qui nous entoure est MAGIQUE : des grands jeux de plein air, du land art, raconter des anecdotes sur ce qui nous entoure… – Nous apprendrons, lors de ces balades, à savoir où l’on va… à l’aide d’une carte et d’une boussole. – Les activités physiques et sportives : un animateur BPJEPS APT, se fera un plaisir de proposer des activités dites » ludo-sportives » variées. – Les activités d’expression orale et de création : des séances de gestuelle et les expressions orales, matchs d’improvisation, ou encore des chorégraphies participatives ; Une animatrice de l’équipe partagera ces moments, et fera profiter de ses facilités rythmiques (qui a déjà été fait pour les villages vacances). – Un programme varié, équilibré, regroupant divers volets des attentes que présentent les « Colos Apprenantes ».

Parrot 63420 Anzat-Le-Luguet Anzat-le-Luguet 63420 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « forreveurs@etik.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 44 54 68 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T16:00:00+01:00 – 2024-01-01T22:00:00+01:00

2024-01-06T07:30:00+01:00 – 2024-01-06T10:00:00+01:00

colos Auvergne