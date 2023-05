Parranda La Cruz + Mazalada en concert à FGO-Barbara FGO-Barbara, 2 juin 2023, Paris.

Le vendredi 02 juin 2023

de 19h30 à 23h30

.Public adultes. payant

Prévente 15€ • Tarif plein 20€

Parranda La Cruz et Mazalada, deux groupes exceptionnels de la scène ‘global sound’ lyonnaise, viendront présenter chacun leur nouvel album dans une soirée qui s’annonce bouillante. Et ça se passe à FGO-Barbara le 2 juin !

PARRANDA LA CRUZ

Parranda La Cruz vient raviver son feu de joie avec un premier album incandescent. Au coeur de la transe créée à la croisée des chemins des fêtes rurales afro-vénézuéliennes et des kabars réunionnais, le quartet monte encore en température. La magie opère toujours, ils ont même amélioré la recette ! Avec un nouveau répertoire majoritairement contemporain, le groupe continue à magnifier les énergies traditionnelles pour une fête atemporelle et trans-océanique.

MAZALDA

Actif depuis 2001, et révélé au grand public aux côtés du chanteur de raï algérien Sofiane Saidi en 2018, avec un album commun et une tournée internationale, le groupe Mazalda revient avec un nouvel album ‘Special Key’ à paraître le 26 mai 2023. L’occasion également de refaire une tournée avec un nouveau live de feu et de lumières ! Véritable machine à danser et à voyager dans les labyrinthes sinueux et déroutants des musiques sans frontières, le Mazalda Son-System n’attend que vous pour créer une grosse boum en forme de manège infernal. Ambiance laser, fluorescences, gadgets exotiques, sur fond de funk-prog tropical synthétique. Laissez-vous tomber dans cette spirale d’ondes sonores et de photons excités !

FGO-Barbara 1 rue Fleury 75018 Paris

Contact : https://my.weezevent.com/release-party-parranda-la-cruz-mazalda

