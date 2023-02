Parranda La Cruz SALLE DE L’UNION, 10 mars 2023, CERET.

Parranda La Cruz SALLE DE L’UNION. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 21:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

Gratuit pour les moins de 6 an(s) Le quatuor Parranda la Cruz vous emmène dans la chaleur des courants d’air de la région Barlovento – au nord du Venezuela – et de la volcanique Réunion. Les artistes venant de divers horizons se réunissent autour de chants à la fois mystiques et festifs issus du répertoire traditionnels afro-vénézuélliens, mais aussi des percussions culo e’puyas, mina et quitiplas. Les chants de fête, de transe, de louange fusionnent ainsi dans l’énergie frénétique des tambours et des voix.

Votre billet est ici

SALLE DE L’UNION CERET 7 boulevard Lafayette Pyrnes-Orientales

Gratuit pour les moins de 6 an(s)

Le quatuor Parranda la Cruz vous emmène dans la chaleur des courants d’air de la région Barlovento – au nord du Venezuela – et de la volcanique Réunion. Les artistes venant de divers horizons se réunissent autour de chants à la fois mystiques et festifs issus du répertoire traditionnels afro-vénézuélliens, mais aussi des percussions culo e’puyas, mina et quitiplas. Les chants de fête, de transe, de louange fusionnent ainsi dans l’énergie frénétique des tambours et des voix.

.16.8 EUR16.8.

Votre billet est ici