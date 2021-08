Alba-la-Romaine MuséAl-site antique d'Alba Alba-la-Romaine, Ardèche Parranda La Cruz au théâtre antique MuséAl-site antique d’Alba Alba-la-Romaine Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine

Ardèche

Parranda La Cruz au théâtre antique MuséAl-site antique d’Alba, 19 septembre 2021, Alba-la-Romaine. Parranda La Cruz au théâtre antique

MuséAl-site antique d’Alba, le dimanche 19 septembre à 17:00

Au théâtre antique. Sur la route du cacao située au nord du Vénézuéla, les chants de fête, de transe et de louange se fusionnent dans l’énergie frénétique des tambours et des voix. MuséAl-site antique d’Alba Route départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Alba-la-Romaine Ardèche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alba-la-Romaine, Ardèche Autres Lieu MuséAl-site antique d'Alba Adresse Route départementale 102, Quartier Saint Pierre, 07400 Alba-la-Romaine, Ardèche, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Alba-la-Romaine lieuville MuséAl-site antique d'Alba Alba-la-Romaine