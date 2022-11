Parrainage de l’école de pétanque et de jeu provençal Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Parrainage de l’école de pétanque et de jeu provençal Montluçon, 23 novembre 2022, Montluçon. Parrainage de l’école de pétanque et de jeu provençal

60 avenue Joliot Curie Boulodrome Christian Fazzino Montluçon Allier Boulodrome Christian Fazzino 60 avenue Joliot Curie

2022-11-23 14:00:00 14:00:00 – 2022-11-23 17:00:00 17:00:00

Boulodrome Christian Fazzino 60 avenue Joliot Curie

Montluçon

Allier Montluçon Parrainage de l’école de pétanque et de jeu provençal de Montluçon et son bassin, avec les champions du monde Christian FAZZINO et Philippe SUCHAUD. lonardo.patrick@orange.fr +33 6 12 19 02 26 Boulodrome Christian Fazzino 60 avenue Joliot Curie Montluçon

dernière mise à jour : 2022-11-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse Montluçon Allier Boulodrome Christian Fazzino 60 avenue Joliot Curie Ville Montluçon lieuville Boulodrome Christian Fazzino 60 avenue Joliot Curie Montluçon Departement Allier

Montluçon Montluçon Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/montlucon/

Parrainage de l’école de pétanque et de jeu provençal Montluçon 2022-11-23 was last modified: by Parrainage de l’école de pétanque et de jeu provençal Montluçon Montluçon 23 novembre 2022 60 avenue Joliot Curie Boulodrome Christian Fazzino Montluçon Allier Allier Montluçon

Montluçon Allier