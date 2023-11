Votre spécialiste en parquet à Jurançon. PARQUETS 64 Jurançon, 25 novembre 2023, Jurançon.

Une référence du parquet dans le secteur palois

PARQUETS 64 est une entreprise spécialisée dans la vente, la pose et la rénovation de parquets neufs et anciens. Elle vous retrouve dans son showroom de Jurançon, dans la ZAC du Vert Galant.

Dans ses locaux, vous pourrez découvrir de nombreuses références de parquets massifs, contrecollés, stratifiés, vinyles, et même hybrides, et vous fournir en accessoires de finition (plinthes, sous-couches, seuils, colle…).

Chaque parquet est sélectionné avec soin, basé sur les retours des clients, mais aussi de leur équipe de poseurs salariés.

« Spécialiste ne veut pour autant pas dire hors de prix, nous proposons des parquets pour tous les budgets « – Anaïs, gérante

Au programme des portes ouvertes de PARQUETS 64

Les portes ouvertes de PARQUETS 64 auront lieu 9h30 à 18h00 le samedi 25 novembre sur plusieurs séance : chaque séance est un temps dédié à un projet, vous pouvez réserver votre moment sur les créneaux disponibles de la journée.

Vous serez accueillis dans la bonne humeur par Anaïs et Steven, les deux gérants, qui sauront être à l’écoute de vos projets et vous aideront à trouver votre coup de cœur.

Des remises exceptionnelles seront proposées et de nombreuses gammes peuvent être livrées sous sept à dix jours.

Les atouts de PARQUETS 64

Le professionnalisme. L’équipe de PARQUETS 64 souhaite offrir un service irréprochable à ses clients. À l’écoute des besoins, Anaïs et Steven offrent leurs conseils, sont réactifs, et effectuent un suivi rigoureux des commandes et des chantiers ;

L’accessibilité. Même si PARQUETS 64 est un spécialiste du parquet, la société expose aussi des parquets à des tarifs accessibles ! Anaïs et Steven cherchent toujours des solutions adaptées au budget de chacun ;

Des services de pose et de rénovation de qualité. PARQUETS 64 propose également des services clés en main, pour des travaux réalisés le plus sereinement possible.

Les services de PARQUETS 64

PARQUETS 64 emploie quatre salariés qualifiés et expérimentés à temps plein, c’est pour eux un gage de qualité.

Une équipe est ainsi dédiée à la pose des parquets neufs et maîtrise tous les types de pose : flottante, collée ou clouée, mais aussi des poses plus complexes comme le bâton rompu, le point de Hongrie et le panneau Versailles.

La seconde équipe est spécialisée dans la rénovation (ponçage et vitrification) des parquets anciens et la finition des parquets neufs posés bruts.

« Nous vous attendons avec impatience ! » – L’équipe de PARQUETS 64

PARQUETS 64 4 rue de la mosaique, 64110 Jurancon Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T09:30:00+01:00 – 2023-11-25T18:00:00+01:00

