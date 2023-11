Atelier « Danses Bretonnes » + Bal Folk Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38), 19 novembre 2023, .

Atelier « Danses Bretonnes » + Bal Folk Dimanche 19 novembre, 10h00 Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) Gratuit – Adhésion obligatoire

de 10 h 00 à midiAtelier DANSES BRETONNESanimé par le groupe BALàQUAT’

Trompeuse de Dinan

Avant Deux du petit bonhomme (Trégor)

Branle de Noirmoutier

Ridée de Pluherlin

Bal à quatre – Bal de Rhuys/version St Gildas

Rond de Pagan ou dans Round

Piler Lann/ danse Léon/ version danse des amoureux

Le parquet n’étant pas immense,nous devrons arrêter les inscriptionsà 28 personnes

Vous pouvez vous inscrire :

soit par mail à l’adresse de la Confrérie du Parquet

(confrerieduparquet@gmail.com)

soit par SMS au : 06.73.99.75.62 en précisant bien votre nom.

ATTENTION : 2 heures passent très vite ; il est donc important d’arriver au plus tard à 9 h 45, de façon à bien commencer l’atelier à 10 h.

Ces ateliers sont gratuits et réservés aux adhérents de l’association

Cette adhésion (15 € pour l’année – 5 € pour étudiants et chômeurs) peut être prise le jour de l’atelier. Elle vous permet de participer à tous les ateliers proposés dans l’année et de venir danser gratuitement tous les troisièmes dimanches pendant plus de 4 heures (de 14 h à 18 h environ).

Et pour le repas, contacter Jacques :**jacques.germain1305@gmail.com**

En parallèle, Laurent propose aux musicien.ne.s intéressé.e.s de se retrouver chez lui (dans l’éco-hameau à 100 mètres du parquet), le matin à partir de 9 h 30 ou 10 h afin de travailler ensemble quelques morceaux. Chacun apporte ses morceaux, ses envies… Il y a déjà quelques propositions possibles sur ce site, ici.

Si cette proposition vous intéresse, merci de vous inscrire auprès de Laurent 06.95.10.55.49

de 14 h 00 à 18 h 00: BAL FOLK animé par scène ouverte sans inscription

source : événement Atelier « Danses Bretonnes » + Bal Folk publié sur AgendaTrad

Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) 75, Chemin de la Raz

Parquet de la Confrérie, 38260 Ornacieux, France [{« link »: « mailto:jacques.germain1305@gmail.com »}, {« link »: « https://confrerieduparquet.wordpress.com/partitions-partagees/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/46256 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

baltrad balfolk