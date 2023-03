Atelier « Une autre Mazurka-Tango » + Bal Folk Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38)

Atelier « Une autre Mazurka-Tango » + Bal Folk Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38), 19 mars 2023, . Atelier « Une autre Mazurka-Tango » + Bal Folk Dimanche 19 mars, 10h00 Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) Gratuit – Adhésion obligatoire de 10 h 00 à midi : Atelier UNE AUTRE MAZURKA-TANGOanimé par Chantal GRIMONETaccompagnée musicalement par le trio annécien « DAJDA » poursuivi par un voyage en Europe au travers de musiques et danses joyeuses et colorées Le parquet n’étant pas immense,nous devrons arrêter les inscriptionsà 25 personnes Vous pouvez vous inscrire : soit par mail à l’adresse de la Confrérie du Parquet

(confrerieduparquet@gmail.com)

soit par SMS au : 06.73.99.75.62 en précisant bien votre nom. Ces ateliers sont gratuits et réservés aux adhérents de l’association Cette adhésion (15 € pour l’année – 5 € pour étudiants et chômeurs) peut être prise le jour de l’atelier. Elle vous permet de participer à tous les ateliers proposés dans l’année et de venir danser gratuitement tous les troisièmes dimanches pendant plus de 4 heures (de 14 h à 18 h environ). Et pour le repas, contacter Jacques :**jacques.germain1305@gmail.com** En parallèle, Laurent propose aux musicien.ne.s intéressé.e.s de se retrouver chez lui (dans l’éco-hameau à 100 mètres du parquet), le matin à partir de 9 h 30 ou 10 h afin de travailler ensemble quelques morceaux. Chacun apporte ses morceaux, ses envies… Il y a déjà quelques propositions possibles sur ce site, ici. Si cette proposition vous intéresse, merci de vous inscrire auprès de Laurent 06.95.10.55.49 de 14 h 00 à 15 h 00: « Petit Bal » : animé par le trio annécien « DAJDA« de 15 h 00 à 18 h 00: BAL FOLK animé par scène ouverte sans inscription source : événement Atelier « Une autre Mazurka-Tango » + Bal Folk publié sur AgendaTrad Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) 75, Chemin de la Raz Parquet de la Confrérie, 38260 Ornacieux, France [{« link »: « mailto:jacques.germain1305@gmail.com »}, {« link »: « https://confrerieduparquet.wordpress.com/partitions-partagees/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41742 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00

2023-03-19T10:00:00+01:00 – 2023-03-19T18:00:00+01:00 baltrad balfolk

Détails Autres Lieu Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) Adresse 75, Chemin de la Raz Parquet de la Confrérie, 38260 Ornacieux, France Age max 110 Lieu Ville Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38)

Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//