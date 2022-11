Atelier de « Contredanse anglaise » + Bal Folk Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38)

avec Geneviève CHUZEL Parquet de la Confrérie, Ornacieux (38) 75, Chemin de la Raz Parquet de la Confrérie, 38260 Ornacieux, France [{« link »: « mailto:confrerieduparquet@gmail.com »}, {« link »: « mailto:jacques.germain1305@gmail.com »}, {« link »: « https://confrerieduparquet.wordpress.com/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39502 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] 10 h à 12 h : Atelier « CONTREDANCE ANGLAISE » (danse collective à figures) animé par Geneviève Chuzel Un atelier pour découvrir l’univers de la contredanse : les belles mélodies, les enchaînements de figures, le jeu, le simple plaisir de danser ensemble. Importée d’Angleterre, c’est à la fin XVIIème, sous le règne de Louis XIV, que la France découvre la « Country Dance ». La « contredanse », appellation française, est une danse sociale à figures. Elle fait se rencontrer les danseurs entre eux, dans des dispositifs variés que nous aurons l’occasion d’expérimenter : en cercle, en « longway » (une ligne de garçons faisant face à une ligne de filles), en carré (square). Atelier techniquement accessible à tous Le parquet n’étant pas immense, nous devrons arrêter les inscriptions à 24 personnes. De plus, 2 heures passent très vite ; il est donc important d’arriver au plus tard à 9 h 45, de façon à bien commencer l’atelier à 10 h. Cet atelier est gratuit, il suffit d’être adhérent à l’association, l’adhésion pouvant être prise le jour même. Pour vous inscrire : – soit sur la messagerie de l’association (confrerieduparquet@gmail.com) – soit par sms au 06-73-99-75-62 en précisant bien votre nom Et pour le repas, contacter Jacques : jacques.germain1305@gmail.com Autre proposition pour ce même matin du 20 Novembre : AVIS AUX MUSICIENS Proposition de Laurent de se retrouver le 3ème dimanche, le matin (9h30 ou 10h ?) pour travailler à plusieurs quelques morceaux… pendant que d’autres dansent au parquet. Chacun apporte ses morceaux, ses envies… L’avantage du 3ème dimanche : ça ne fait qu’un seul voyage pour ceux qui viennent de loin… Ca se passe chez lui (à 100m du parquet) et aussi chez les voisines Marie-Pierre et Martine si on veut faire plusieurs groupes en fonction des répertoires. Pour ce moment musical, s’inscrire auprès de Laurent : 06.95.10.55.49 Et pour le repas auprès de Jacques : » jacques.germain1305@gmail.com « 14 h à 15 h : moment de contredanses et mixers simples expliqués par Geneviève, accompagnée par des musiciens du parquet. Tout le monde peut y participer, il suffit de savoir marcher. 15 h à 18 h : BAL FOLK animé par la scène ouverte habituelle POUR VISITER NOTRE SITE, C’EST ICI !!! source : événement Atelier de « Contredanse anglaise » + Bal Folk publié sur AgendaTrad

