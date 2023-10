Bal de la Réveilleuse 3 Parquet de bal – Rennes, Rennes (35) Bal de la Réveilleuse 3 Parquet de bal – Rennes, Rennes (35), 28 septembre 2024, . Bal de la Réveilleuse 3 Samedi 28 septembre 2024, 20h00 Parquet de bal – Rennes, Rennes (35) 10€ Venez danser au bal de La Réveilleuse #3 avec « La Réveilleuse » et « Grand Loup » ! Rendez-vous au Parquet de Bal (à Rennes) le 28 septembre 2023-4 à 20h ! Réservez vos places dès maintenant et échauffez vos gambettes ! Tarif : 10€ Réservations en ligne à venir source : événement Bal de la Réveilleuse 3 publié sur AgendaTrad Parquet de bal – Rennes, Rennes (35) Parquet de bal – Rennes, 35000 Rennes, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/45958 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

