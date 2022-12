PARPAING Falaise Falaise Catégories d’évènement: Calvados

2023-01-05 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-05 22:00:00 22:00:00

Le Forum Boulevard de la Libération

Calvados Dans une ambiance douce, Nicolas Petisoff livre ses secrets de famille entre documentaire et récit autobiographique. Son récit porte sur les relations avec les parents, une enfance turbulente, le mariage pour tous, l’homophobie comme si, dans une vie, un secret peut en cacher un autre…

A partir de 15 ans. « Généreux, passionné et profondément humain, l'auteur, comédien et metteur en scène invite à plonger dans son histoire intime, à entrer dans son univers, son histoire. Un artiste à découvrir, un spectacle à ne pas rater. » l'œil d'Olivier

+33 2 31 90 89 60 https://www.vostickets.net/billet?id=FALAISE

