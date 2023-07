Repas champêtre à Sérignac Parovent Sérignac, 2 août 2023, Sérignac.

Sérignac,Lot

Entre amis ou en famille rendez-vous Mercredi 2 août 2023 à Paro Vent 46700 Sérignac pour profiter ensemble d’une belle soirée d’été autour d’un bon repas champêtre animé de jeux d’extérieur et d’une scène ouverte. Alors n’oubliez pas vos instruments, vos couverts et surtout votre bonne humeur !

Des jeux et des animations vous attendent également sur place !.

2023-08-02 18:00:00 fin : 2023-08-02 . 25 EUR.

Parovent

Sérignac 46700 Lot Occitanie



With friends or family, join us on Wednesday August 2, 2023 at Paro Vent 46700 Sérignac to enjoy a lovely summer evening together, with a country-style meal, outdoor games and an open stage. So don’t forget your instruments, your cutlery and, above all, your good mood!

Games and entertainment also await you on site!

Traiga a sus amigos y familiares a Paro Vent 46700 Sérignac el miércoles 2 de agosto de 2023 para disfrutar de una agradable velada estival con una buena comida campestre, juegos al aire libre y un escenario abierto. No olvide sus instrumentos, sus cubiertos y, sobre todo, ¡su buen humor!

También habrá juegos y animaciones in situ

Mit Freunden oder der Familie treffen wir uns am Mittwoch, den 2. August 2023, in Paro Vent 46700 Sérignac, um gemeinsam einen schönen Sommerabend bei einem guten Essen auf dem Land zu genießen, das von Spielen im Freien und einer offenen Bühne belebt wird. Vergessen Sie also nicht Ihre Instrumente, Ihr Besteck und vor allem Ihre gute Laune!

Vor Ort warten außerdem Spiele und Animationen auf Sie!

