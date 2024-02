Paroles Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute Tracy-le-Mont, samedi 9 mars 2024.

– Troupe Tu veux qu’on en parle

Deux amis se retrouvent après une longue séparation provoquée par une phrase malheureuse de l’un d’eux. Le personnage ( h1 ) veut convaincre son ami ( h2 ) de mettre au clair leurs sentiments de les mettre en ordre en les mettant en mots, comme si la parole gardait son pouvoir de dénouer les conflits et de guérir les plaies qu’elle a elle-même ouvertes. Donner à réfléchir tout en prêtant à rire, c’est le pari que relève l’ensemble de la pièce le rire naît de l’amplification des désaccords qui nous déchirent silencieusement et qu’il rend visibles et acceptables.0 .

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 16:30:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

