Paroles Plein feu sur le théâtre amateur Tracy-le-Mont, samedi 9 mars 2024.

Paroles Plein feu sur le théâtre amateur Tracy-le-Mont Oise

Les Troublions

Pour cette édition du festival Paroles la Compagnie prend au pied de la lettre le nom du spectacle et vous propose une lecture de poésies issues du répertoire de la chanson française. À la manière d’Alain Resnais et de son on connait la chanson , l’idée est de vous faire entendre des titres très connus sans la musique et avec l’intention de provoquer en vous cette question j’ai déjà entendu ça quelque part ! .

Traces& Cie

La troupe de Traces & Cie s’attèle à monter “Les noces du rétameur” de John M. SYNGE, comédie en deux actes. Ce texte présente la difficulté d’un langage créé par l’adjonction d’expressions venues de différentes régions d’Irlande. La traduction de Françoise MORVAN, si elle n’est pas fidèle en cela laisse entrevoir une langue qui pourrait être un parler rural au début du XXe siècle en France. Dire son texte est comme un plaisir culinaire qu’il faut garder longtemps en bouche pour en apprécier toutes les saveurs.

La Pièce en Plus

La troupe de La Pièce en Plus est heureuse de vous annoncer, après des jours de résidence d’écriture et des heures d’improvisations, l’arrivée en gare d’un spectacle à destination de Trosly-Breuil. Une démarche collective de création, dirigée par Louise Franjus et Joseph Lullien.

Les comédiens marqueront un arrêt en gare de Tracy-le-Mont ce jour.

Les Tréteaux Cosaciens

Les résidents, personnages à forte personnalité, d’une maison de retraite (les Charmettes) sont confrontés à une canicule et à une infirmière acariâtre. Un jour un hold-up a lieu dans le bureau de poste du village et le témoin du fric frac se réfugie aux Charmettes. Après maintes péripéties, les voleurs seront arrêtés et les résidents auront une récompense pour leur aide apportée à la police.0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 10:00:00

fin : 2024-03-09 12:00:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

L’événement Paroles Plein feu sur le théâtre amateur Tracy-le-Mont a été mis à jour le 2024-02-01 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme