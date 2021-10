Nantes Théâtre la Ruche - Le Petit Théâtre de Viarme Loire-Atlantique, Nantes Paroles migratoires – Journée internationale des migrants Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Paroles migratoires – Journée internationale des migrants
Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme, 18 décembre 2021, Nantes.

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 14 € / 9 € / 6 € (hors frais de location éventuels) BILLETTERIES : theatrelaruche, billetreduc.com, 02 51 80 89 13 (La Ruche) Lectures théâtralisées. “Migrantes un jour, toujours ?” : Elles ont quitté leur pays, un jour, pour des raisons diverses, par choix ou par contrainte. Anne Groisard donne la parole à des migrantes du monde entier dont la vie a été marquée à jamais par ce départ. Cette lecture sera suivie d’un échange, puis de la lecture d’autres textes sur la migration, notamment de de Bernard Bretonnière. Tout public Durée : 1h30 Théâtre la Ruche – Le Petit Théâtre de Viarme adresse1} Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil resa@laruchenantes.fr 02 51 80 89 13 https://theatrelaruche.wixsite.com/accueil

