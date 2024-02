Paroles Match d’improvisation Les Cipitrons Tracy-le-Mont, samedi 9 mars 2024.

Paroles Match d’improvisation Les Cipitrons Tracy-le-Mont Oise

Ils ne savent pas ce qu’ils vont faire, mais ils vont le faire !

Sur scène, une équipe de comédiens va tout improviser. Le texte, la mise en scène, le déroulement de l’histoire… Les acteurs les découvrent en même temps que vous. L’arbitre donne les thèmes, les catégories et à eux de se débrouiller ! C’est de l’impro, et ça fait plus de 10 ans que ça dure avec Les Cipitrons, la troupe de Margny-lès-Compiègne !0 .

Début : 2024-03-09 16:00:00

fin : 2024-03-09 18:00:00

56 Rue de Nervaise

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

