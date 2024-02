Paroles La nuit des milles festins, de Theresa Amoon Autrêches, dimanche 10 mars 2024.

– Contes crus et cuits des 1001 nuits

L’Orient est bien connu pour ses saveurs, son hospitalité et sa générosité exhubérante, surtout lorsqu’il s’agit d’un repas. Les Mille et une Nuits reflètent cette longue tradition culinaire. A travers trois récits tirés de ce chef-d’œuvre de la littérature orientale, le public est transporté par de multiples goûts et parfums. Évoquant la cuisine et effleurant le désir, Theresa Amoon raconte les plats les plus rares, les desserts les plus délicats, les vins les plus fins, et les gourmandises les plus exquises !0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 10:30:00

fin : 2024-03-10 12:00:00

17 Rue de l’Hermitage

Autrêches 60350 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

