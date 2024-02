Paroles La Fontaine en chansons We are world citizens Tracy-le-Mont, samedi 9 mars 2024.

Le nouveau groupe We Are World Citizens , composé d’enfants de 11 à 15 ans, se réunit au Festival Paroles pour chanter Les Fables de La Fontaine. Ils présentent une version pop urbaine de ces textes classiques, visant à rendre l’œuvre accessible et ludique pour tous ! L’album de 10 chansons est créé par Marc Demais et produit par Joyvox.10 .

Début : 2024-03-09 15:00:00

fin : 2024-03-09 16:15:00

Rue Roger Salengro

Tracy-le-Mont 60170 Oise Hauts-de-France contact@festival-paroles.fr

