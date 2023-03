PAROLES | Festival de la langue française du Valois au Compiégnois Villers-Cotterêts Catégories d’Évènement: Aisne

Aisne 5 5 30 Autour de Villers-Cotterêts, Pierrefonds et Compiègne, le festival Paroles vous propose des spectacles, des rencontres et des événements participatifs autour d’un bien commun : la langue française parlée ou chantée. Une programmation de spectacles d’humour, de chanson, ou encore de soirées littéraires et de rencontres entre auteurs et comédiens. Retz-en-Valois accueille entre autres, Oxmo Puccino et Charlélie Couture. La réservation, en ligne ou dans les offices de tourisme des 3 territoires, est nécessaire pour chaque événement. +33 3 23 96 55 10 https://festival-paroles.fr/programmation/ Villers-Cotterêts

