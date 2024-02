PAROLES | Festival de la langue française du Valois au Compiégnois Villers-Cotterêts, vendredi 8 mars 2024.

PAROLES | Festival de la langue française du Valois au Compiégnois Villers-Cotterêts Aisne

Pour la 2ème année consécutive, Paroles fêtera la langue française dans toute sa diversité, du 8 mars au 24 mars 2024.

Autour de Villers-Cotterêts, Pierrefonds et Compiègne, le festival Paroles vous propose des spectacles, des rencontres et des événements participatifs autour d’un bien commun la langue française parlée ou chantée.

Une programmation de spectacles d’humour, de chanson, ou encore de soirées littéraires et de rencontres entre auteurs et comédiens.

La réservation, en ligne ou dans les offices de tourisme des 3 territoires, est nécessaire pour chaque événement.10 .

6 Place Aristide Briand

Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08

fin : 2024-03-24



