A l'occasion du Printemps des Femmes et des Filles.

Parole(s) féminine(s)
Musée Emmanuel de la Villéon, 6 mars 2023, Fougères

Accrochage participatif : Découvrez un nouvel accrochage des œuvres d'Emmanuel de La Villéon et leur présentation rédigée par des Fougeraises de tous âges et tous horizons. Le projet « Parole(s) féminine(s) » se donne pour objectif de valoriser, en les rendant visibles, les voix féminines fougeraises, toutes générations confondues, dans un lieu culturel et public : le musée Emmanuel de La Villéon.

