.Tout public. gratuit Entrée libre sur réservation Le film Paroles exceptionnelles donne la parole à huit parents d’enfants porteurs de handicap. Elles et ils témoignent librement de leur parcours, de l’annonce du handicap, de l’organisation familiale, de l’entrée en crèche, à l’école, en institut spécialisé, de l’orientation professionnelle, ou de la place dans la société à l’âge adulte. Le film Paroles exceptionnelles donne la parole à huit parents d’enfants porteurs de handicap. Elles et ils témoignent librement de leur parcours, de l’annonce du handicap, de l’organisation familiale, de l’entrée en crèche, à l’école, en institut spécialisé, de l’orientation professionnelle, ou de la place dans la société à l’âge adulte. Huit parents, dont un enfant est en situation de handicap, témoignent librement de leurs parcours. Ces interviews croisées disent leurs attentes, pas toujours entendues, parfois mises entre parenthèses par un système si peu ouvert à l’inclusion. Ils évoquent des moments ou des mots qu’ils n’auraient pas dû vivre ou entendre. Ce film, exceptionnel par sa forme, est basé sur la parole des parents et a été co-réalisé avec Voix machine, un collectif d’artistes. Il est plus qu’un témoignage : il est une interpellation des professionnels du monde médical et médico-social, et plus largement de la société civile. Regarder et écouter ces parents aidants (qui ont traversé ces moments de vie exceptionnels) vous aidera sans doute à mieux comprendre d’autres parents dans des situations similaires. Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015 Paris Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/paroles-exceptionnelles 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/event-details/paroles-exceptionnelles

